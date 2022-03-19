أنقرة (زمان التركية) – تراجعت تركيا ثماني مراتب خلال عام واحد، لتتبوأ المركز 112 في مؤشر السعادة العالمي لعام 2022 الذي يقيس مستويات السعادة في العالم.

كانت تركيا بالمرتبة 104 من بين 146 دولة في تقرير عام 2021، الذي ينظر في ستة متغيرات رئيسية وهي الدخل، والحرية، والثقة في الحكومة، ومتوسط العمر المتوقع، والدعم الاجتماعي من الأسرة والأصدقاء، والكرم.

وجاءت تركيا في مرتبة متأخرة قليلاً عن كل من فنزويلا وإيران، وفقًا للمسح الذي يتم إجراؤه سنويًا منذ 10 سنوات.

وجد التقرير، الذي صدر يوم الجمعة أن دول الشمال وفي مقدمتهم فنلندا والدنمارك وأيسلندا من بين الدول الأكثر سعادة في العالم.

وجاء في الاستطلاع أن زيمبابوي ولبنان وأفغانستان تعد أقل الدول سعادة.

المؤشر يحدد درجة على مقياس من 0-10 بناءً على متوسط البيانات على مدى فترة ثلاث سنوات.

جاء التقرير في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى منذ عقدين من الزمن وبلغ 54%، وفقدت الليرة التركية 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

من المتوقع أن ترتفع تكلفة المعيشة في البلاد، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار فواتير الكهرباء والغاز بحوالي 50% و25 % على التوالي.

في غضون ذلك، فقد الأتراك الثقة في جميع أجهزة ومؤسسات الحكومة، وفقًا لاستطلاع أجرته مجموعة “يونليم” للاستطلاعات في سبتمبر، حيث كشف أن إجمالي 53% من المواطنين الأتراك فقدوا الثقة في الرئاسة التركية، و 52% في وزارة التعليم، وحوالي 60% لم يعد لديهم ثقة ببيانات هيئة الإحصاء التركية حول معدلات البطالة والتضخم النقدي.