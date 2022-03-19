أنقرة (زمان التركية) – اقترح بول كولبي، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن تستخدم تركيا الصواريخ الروسية (إس-400) في الدفاع عن أوكرانيا.

اقترح كولبي في مقال بصحيفة “وول ستريت جورنال”، بعنوان “الصواريخ التركية الروسية يمكنها الدفاع عن أوكرانيا”،على تركيا إرسال الأنظمة الجوية روسية الصنع من طراز S-400 إلى أوكرانيا.

وصرح كولبي أنه إذا اتخذت تركيا هذه الخطوة، فسيكون من المناسب للولايات المتحدة أن تعيد تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة F-35 الذي أزالتها منه مؤخرا.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبح طلب أنقرة لطائرات مقاتلة من الولايات المتحدة مطروحًا على جدول الأعمال مرة أخرى، إلى جانب استراتيجية تركيا المتمثلة في “لن نتخلى عن روسيا أو أوكرانيا”، الموجودة في حلف شمال الأطلسي.

وأشار كولبي إلى أن ذلك سيساعد أيضا في تحسين العلاقات الامريكية التركية.

وتابع كولبي: “إن تسليم صواريخ إس -400 التركية إلى أوكرانيا يساعد أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وتركيا ولا يضر سوى بروسيا”.

وأكد كولبي أن العدالة الإلهية ستتحق إذا تم استخدام صواريخ إس -400 الروسية الصنع، والتي تم بيعها لتركيا من أجل تقسيم الناتو، لإسقاط الطائرات الروسية التي تقصف المدن الأوكرانية.

وشدد كولبي على أنه ليس هناك شك في أن صواريخ إس -400 ستزيد من قدرة الدفاع الجوي الأوكرانية وأن إزالتها من المخزون التركي سيمهد الطريق لإعادة اندماج تركيا في برنامج F-35 ورفع العقوبات.