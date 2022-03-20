أنقرة (زمان التركية) – هدد عضو اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مجاهد برينجي، بفتح تحقيق بتهمة الانتماء لحركة الخدمة ضد شخص نشر لمحادثة له تضمنت تحرشا جنسيا بسيدة.

زعم برينجي في تغريدة أن أحد الأطباء دبر مكيدة لضابط يعمل بصفوف الجيش التركي، وأنه يتوجب فتح تحقيق ضد هذا الشخص بالانتماء لحركة الخدمة نظرا لكون عناصر حركة الخدمة هم أكثر من يجيدون تدبير مثل هذه المكائد والمسرحيات، على حد تعبيره.

برينجي قال في تغريدة أخرى، إنه بعد حديثه عن “المؤامرة” قام شخص يشير حسابه إلى أنه طبيب أسرة بنشر تغريدات فارغة في محاولة لتدبير مكيدة ضده من ثم سارع بحذفها.

أضاف قائلا: “اسمه ولقبه معروفان.. سأفتح تحقيقا ضده بتهمة الانتماء لحركة الخدمة. سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الأمر وننتظر من الوزارة فعل الشيء نفسه”.

تجدر الإشارة إلى أن “التغريدات الفارغة” المشار إليها تضمنت رسائل تتضمن تحرشا جنسيا بعثها برينجي إلى سيدة.