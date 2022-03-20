أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نبطي، إن الحكومة التركية، انقذت الاقتصاد التركي بفضل الله بعد أن كان عالقًا في منطقة ضحلة تركز على أسعار الفائدة والصرف.

تصريحات وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، جاءت خلال حضوره قمة الأعمال التي عقدها اتحاد رجال الأعمال الشباب التركي (TÜGİK) في أنطاليا.

وأضاف نبطي أنهم يواصلون جهودهم مع لجنة استقرار الأسعار ولجنة الغذاء ولجنة التنسيق الاقتصادي، من أجل محاربة التضخم.

تأتي تصريحات الوزير نبطي مع اقتراب التضخم النقدي في تركيا من 55 بالمئة، وفقدان الليرة التركية الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية.

وتابع نبطي: “في الشهر الماضي، قمنا بسرعة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 1 بالمائة، وضريبة القيمة المضافة للكهرباء من 18 إلى 8 بالمائة. حاولنا توفير انتقالات تدريجية في جميع أنواع المجالات. نواصل اتخاذ خطواتنا فيما يتعلق بالضرائب”.

وقال الوزير التركي إنهم سيواصلون تطبيق النموذج الاقتصادي التركي، وأنهم ييعملون على إزالة المخاوف المتعلقة بضمان الاستقرار المالي، وتشجيع مدخرات الليرة.

وعلق نبطي على زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية لندن، حيث قال: “أتينا من لندن والغبار على أقدامنا. أولاً، عقدنا مشاورات مع وزير المناخ والتحضر في فرنسا، مراد كوروم، واجتمعنا مع مستثمري الصناديق. أؤكد لكم أن تركيا منطقة اهتمام حقيقية”.

يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض قيمة الفائدة، متبعا سياسة مالية غير معهودة، يزعم من ورائها أن التضخم النقدي سينخفض، بينما يحدث العكس بمرور كل شهر.