أنقرة (زمان التركية) – ادعى وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، أن النموذج الاقتصادي التركي، يسير عليه العالم حاليا.

في خطابه في منطقة فيران شهير في شانلي أورفا، قال الوزير نبطي إن الشعب التركي أدرك قوة الليرة التركية، وأن نموذج الاقتصاد التركي حقيقة واقعة والعالم يسير حاليًا على هذا النموذج.

وصرح نبطي بأن حكومته من بين الذين يعرفون أفضل طريقة لمحاربة التضخم، معطيا رسالة للمستثمرين مفادها أنهم سيناضلون ضد أولئك الذين يخلقون عقبات بيروقراطية.

وأضاف نبطي: “أقول لكم بالضبط، سنقف أمام أولئك الذين يصنعون عقبات بيروقراطية. يمكنك أن تنظر إلينا على أننا المغيرين الأوائل في حرب رئيسنا ضد الأوليغارشية البيروقراطية. لا أحد يستطيع منع أو إعاقة المستثمرين ورجال الأعمال الذين سيستثمرون في هذا البلد. نحن نقف في طريق هذه العقبات. سنفعل ذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات العامة”.

وعزا الوزير ارتفاع الأسعار في أنحاء البلاد إلى ارتفاع أسعار السلع والنفط حول العالم.

وأكد نبطي أن تركيا الآن تحت ضغط التضخم. سنحلها، متابعا: “ما المشكلة التي لم نحلها منذ 20 عامًا؟ لقد عالجنا مشاكل أكبر. إن شاء الله نتغلب على هذا بدعائكم. نحن نعمل، وسنواصل العمل، ونحن من يعرف أفضل طريقة لمحاربة التضخم، هذه الأيام ستمضي. تذكر، بعد كل معاناة، هناك راحة”.

وأخيرا أشار نبطي إلى أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 11 في المائة بينما كان الاقتصاد العالمي يتقلص، مشددا على أن الأيام الصعبة ستمر.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصر على خفض سعر الفائدة، ويقول إن التضخم النقدي سينخفض، لكن معدل التضخم يرتفع بشكل شهري ويقترب حاليا من 55 بالمئة.