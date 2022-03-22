أنقرة (زمان التركية)ــ تلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عددا من برقيات التهنئة من قادة الدول العربية والأجنبية ووزراء الخارجية العرب، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس جامعة الدول العربية الموافق 22 مارس عام 1945 .

وبهذه المناسبة قالت الأمانة العامة للجامعة في بيان أنه “على مدار تاريخ الجامعة الممتد عبر ثمانية عقود، تواصل الجامعة أداء دورها المنشود والمأمول في الحفاظ على الهوية العربية وسط الأجواء والأزمات التي عصفت بالعالم والمنطقة العربية، وفي أوقات السلم والحرب، والشدة والرخاء، و الدفاع عن الصالح العربي في كل وقت وحين”.

أضاف البيان “كما تؤكد الأمانة العامة على أن استمرار الحرص العربي على استمرار الجامعة كبيت جامع ينضوي حوله العرب في كل ما يخصهم هو أمر بالغ الأهمية، من قبل أطراف خارجية ذات مصالح ورؤى مناقضة للصالح العربي المشترك، تحت مزاعم وادعاءات مغايرة ومناهضة-، ويشهد التاريخ كيف أسهمت الجامعة كأداة تنسيق عربية، لا غني عنها، في دعم جهود الدول العربية في استرداد الأرض المحتلة وحشد الجهود لتحريرها، ومواجهة أزمات خطيرة مثل أزمة الخليج عام 1990، كما يتواصل دور الجامعة في الدفاع عن القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب المركزية الأولي حتي يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حريته وحقه في دولة مستقلة قابلة للحياة والنماء وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما تتوالى جهود الجامعة وتستمر، بشكل مطرد عبر التنسيق مع الدول ذات الصلة بالاقليم العربي وخارجه، وكذلك من خلال التعاون البناء مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي للمساهمة في حلحلة عدد من الأزمات الكائنة في المنطقة.