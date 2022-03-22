أثينا (زمان التركية) – أعلنت السلطات اليونانية اعتقال ثلاثة مواطنين أتراك في جزيرة ليروس للاشتباه في تهريبهم 98 مهاجرا، عبر زورق.

وبحسب المعلومات التي نشرها خفر السواحل اليوناني، كان اثنان من الأتراك يقودان زورق المهاجرين بينما كان الثالث مسؤولاً عن التنسيق، وتم اعتقالهم في 13 من شهر مارس الجاري.

.وفقًا لما كتبته صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، فإن الأتراك الثلاثة يواجهون اتهامات بالعمل ضمن شبكة تهريب مهاجرين في تركيا.

بعد جلسة الاستماع، قررت النيابة العامة حبس الأتراك الثلاثة احتياطيًا، بتهمة الدخول إلى البلاد والاتجار في البشر، إلى جانب المشاركة في نشاط إجرامي منظم.

هذا وأطلقت السلطات اليونانية تحقيقًا للتأكد مما إذا كان المشتبه بهم أو أعضاء آخرين في شبكتهم يمارسون تهريب مهاجرين في جزر بحر إيجه الأخرى أم لا.