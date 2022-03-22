أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا أكثر من 30 شخصا بينهم موظفين في متحف أيضن للآثار، خلال حملة أمنية ضد مهربي الآثار التاريخية في 11 مدينة مركزها مدينة أيضن.

وشنت فرض مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن أيضن حملات متزامنة في ساعات الصباح على مناطق سبق رصدها في مدن أنقرة وأماسيا وقيصري كارامان وأكسراي ومرسين وموغلا وسامسون ويالوفا وزونجولداك على خلفية قرارات الاعتقال الصادرة بحق 37 مشتبها بهم، بينهم مدير متحف أيضن عبد الباري يلدز، وعدد من موظفي المتحف في إطار التحقيقات التي تتولاها نيابة أيضن.

وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال 34 شخصا من بينهم مدير متحف أيضن للآثار وعدد من موظفي المتحف، بينما لا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن ثلاث مشتبه بهم هاربين.

وخلال الحملة الأمنية عثرت قوات الأمن عن تمثال رخامي يعود إلى القرن الثامن عشر، تم تسليمه إلى مديرية المتاحف بمدينة أيضن لفحصه.