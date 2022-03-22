أنقرة (زمان التركية) – شهدت صادرات تركيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نموًّا بنسبة 52.4% في شهر فبراير الفائت، مقارنة بالشهر السابق له، وبنسبة 29.1% مقارنة بالعام السابق.

يأتي ذلك بعد شبه مقاطعة إماراتية للمنتجات التركية.

استنادًا إلى ببيانات جمعية المصدرين الأتراك، فإن إجمالي الصادرات بلغ في الشهر الماضي 303.2 مليون دولار.

يذكر أن تركيا والإمارات قررتا مؤخر إصلاح العلاقات بينهما بعد توترات سادت بين الطرفين بسبب اختلاف وجهات النظر فيما يخص جملة من القضايا، أبرزها دعم كل منهما أطرافًا متصارعة في المنطقة.

زار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تركيا في نوفمبر لتوقيع سلسلة من الاتفاقيات في الاقتصاد والتجارة، وفي المقابل زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبو ظبي ودبي منتصف الشهر الماضي، جرى خلالها التوقيع على 13 صفقة في مختلف المجالات.

–