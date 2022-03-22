أنقرة (زمان التركية) – انضم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي، لقائمة المطالبين بالإفراج عن الزعيم الكردي المعتل، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المجتمعي، عثمان كافالا.

مطالبة يازجي جاءت بشكل غير مباشر، خلال مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، أجرتها الصحفية التركية، هاندا فيرات.

وقال يازجي إنه لا يجد من الصواب التحدث أثناء سير المحاكمة حتى لا يؤثر ذلك على القضاء، ولكن يجب على تركيا صياغة طريقة تفي من خلالها بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أقرت بضرورة إطلاق سراح كافالا ودميرطاش.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قال تعليقا على قرار المحكمة الأوروبية: “نحن لا نعترف بمن لا يعترفون بقرارات محاكمنا”.

وفي سياق منفصل، أكد يازجي أن حزب العدالة والتنمية لا يزال الحزب الأول في جميع استطلاعات الرأي، مشيرا إلى أن الكل سيتنافس في الانتخابات، ولا يمكن التكهن بأن عدد نواب أي حزب سيزداد.

وانتقد يازجي تحالف الأمة المعارض، حيث ذكر أنه “تحالف مبعثر للغاية”.

كما علق يازجي على انتقال عدد من الأعضا من حزب العدالة والتنمية إلى حزب الجيد، حيث قال: “لا استطيع أن أقول إنه جيد أنهم تركوا حزبنا، لأننا في النهاية نحاول حماية وحدتنا. ولكنهم في النهاية ذهبوا، فالشخص يكون مرتبط بالحزب الذي ينتمي له بقلبه ورغبته”.