إدلب (زمان التركية) ذكر تقرير أن أنقرة قررت نقل عدد كبير من جنودها المتمركزين في سوريا إلى شمال العراق.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر معلومات مفادها أنه من المتوقع أن تنقل تركيا المئات من الجنود المتمركزين في شمال غرب سوريا، إلى إقليم كردستان العراق لمحاربة مليشيات حزب العمال الكردستاني المسلحة المنتشرة في جبال قنديل على الحدود مع إيران.

ونقل المرصد السوري عن مصادر مطلعة قولها “400 جندي تركي حزموا أمتعتهم وانتهوا من استعداداتهم للانسحاب من منطقة خفض التصعيد في سوريا كجزء من دفعة أولية ستخرج من المنطقة”.

تأتي تلك الخطوة في أعقاب انتشار مزاعم باحتمالية التصالح بين النظامين التركي والسوري على غرار ما حدث مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت أول دولة عربية استضافت الرئيس السوري بشار الأسد بعد بدء الحرب الأهلية في 2011.

وكان سيث فرانتزمان مراسل الشرق الأوسط ومحلل علاقات الشرق الأوسط في صحيفة “جيروساليم بوست” الإسرائيلية قال مؤخرا إن تركيا يمكن أن تكون المحطة التالية للرئيس السوري بشار الأسد، بعد دولة الإمارات.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 13 ألفا و300 جندي تركي منتشرون في أنحاء مختلفة من مناطق خفض التصعيد في سوريا.