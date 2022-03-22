أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو،

واقعة اعتقال ضابط شرطة بحوزته 52 كجم و500 جرام من المتفجرات في ولاية هكاري جنوب تركيا.

صويلو قال إن الضابط سبق طرده من الخدمة لارتكابه جريمة عادية في 2019، وهي سرقة برقية، ثم عاد إلى عمله بأمر من المحكمة.

وأضاف صويلو أنه بعد ذلك تم توظيف الضابط في مكان آخر، وبعدها جاء إلى الخدمة في إسطنبول.

ولم يستبعد الوزير أن إسطنبول كانت ستشهد حادثا مدبرا بعد ضبط هذه الكمية من المتفجرات.

قال صويلو “الشحنة جاءت من شمال العراق. تركوا السيارة في شمدينلي، ثم غادروا. ليأتي ويأخذ السيارة .. الهدف كان إسطنبول”.

يذكر أنه تمكنت إدارة شرطة مقاطعة هكاري التركية من ضبط 52 كجم و500 جرام من المتفجرات داخل سيارة ضابط شرطة.

وأوضحت إدارة الشرطة أنها اعتقلت ضابط الشرطة، الذي كان يقود السيارة في بلدة “يوكساكوفا” في ولاية هكاري جنوبي البلاد.

وأضافت الإدارة أنه تم تسليم المواد المتفجرة إلى رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في “يوكساكوفا” في هكاري لإجراء التحقيق اللازم.

وأشارت الإدارة إلى أن المتفجرات كانت مخبأة في العجلات الاحتياطية للسيارة.

واتضح أن ضابط الشرطة الذي تم اعتقاله، يعمل في إسطنبول.

ويرى مراقبون أن المتفجرات كان سيتم استخدامها لخلق فوضى في مناطق معينة من المدن الكبيرة لتوجيه الرأي العام قبل انتخابات 2023.