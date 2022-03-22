أنقرة (زمان التركية) – تخلى 1071 عن عضويتهم في حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وأعلنوا انضمامهم إلى حزب الخير بقيادة ميرال أكشنار.

وأقام حزب الخير بقيادة ميرال أكشنار الملقبة بـ “المرأة الحديدة” احتفالا بالأعضاء الجدد في مقاطعة أرضروم شمال شرق تركيا، وسلمهم شارات الحزب.

وفي حديثه في حفل مشاركة الأعضاء، أكد أمين حزب الخير في أرضروم، مليح كيركبينار، أن احتفالات المشاركة الجماهيرية ستزداد كل شهر.

وأضاف كيركبينار: “أود أن أرحب بمواطنينا الذين انضموا إلينا للتو في هذا الطريق الذي نسير فيه تحت تصرف وخدمة أمتنا. في هذا الطريق المبارك، سيستمر رفاقنا الطيبون، الذين هدفهم حب الوطن والأمة، في الازدياد”.

وتابع: “تحت قيادة رئيسة الحزب ميرال أكشنار، ننتقل من باب إلى باب ليلا ونهارا، نتنفس أصوات شعبنا. جهادنا الوحيد هو بقاء الوطن ورفاهية مواطنينا. تحقيقا لهذه الغاية، نحن نعمل باستمرار”.

كما علق كيركبينار على قانون الانتخابات الجديد الذي صاغه تحالف حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية”، قائلا: “تم اقتراح قانون جديد للانتخابات بعد أن أدرك حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية أنهما سيفقدان السلطة، حيث أصبح صندوق الاقتراع أكبر مخاوف الأحزاب الحاكمة. لكن الخوف لا يساعد في البقاء”.