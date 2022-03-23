أنقرة (زمان التركية) – خضع 704 ألف مدرس لاختبار التوظيف في المدارس الحكومية، لكن بسبب صعوبة الاختبارات لم يُعين منهم سوى 21 ألف و407 مدرسا بما يعادل 5.34 في المئة فقط، وهو ما يعني رفض 95 في المئة من المتقدمين للاختبارات.

وعلى الرغم من تصريحات وزير التعليم، محمود أوزر، التي تعهد فيها بتعيين المدرسين وإنهاء التكهنات حول عدم تعيين المدرسين فإن مشكلة التعيين لا تزال قائمة.

وفي تعليق على التقرير الإداري لوزارة التعليم لعام 2021 وتقرير اختبار التعيين بالمصالح الحكومية لعام 2021 أفاد الخبير التعليمي، علاء الدين دينشر، أنه خلال العام الأخير أن المدرسين بلغوا مرحلة أصبحوا خلالها مستعدين لممارسة أي عمل متاح.

وأضاف دينشر أن المدرسين الذين تم تعيينهم خلال الاختبارات السابقة والبالغ عددهم 15 ألف مدرس، تم تعيينهم لسد الفراغ الذي خلفه مغادرة 15 ألف و63 مدرس وزارة التعليم لأسباب عدة كالتقاعد، مفيدا أن ذلك يعني أن عدد المدرسين الفعلي لم يتغير رغم العينات الجديدة.

وذكر دينشر أن تركيا تشهد اضطرابا في العرض والطلب بسياسة الإعداد والتوظيف، قائلا: “لا داع للتكهنات، فوضع تعيينات المدرسيين لن يتغير خلال عام 2022. خلال اختبار التعيين بالوظائف الحكومية يتم طرح 60 سؤالا حول المهارات والثقافة و80 سؤالا حول العلوم التربوية. بإمكان الخاضعون للاختبار تقديم إجابات صحيحة ل 37 سؤال فقط من بين 80 سؤال تربوي. وبإمكان 81 ألف و460 مدرس من بين 376 ألف و690 مدرس يخضعون للاختبار من تجاوز الحد الأدنى المطلوب للمقابلة. لذا لابد من وضع خارطة طريق عاجلة”.

يذكر أن تعداد البطالة في تركيا يبلغ نحو 4 ملايين شخص.