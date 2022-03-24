أنقرة (زمان التركية) –انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، الزيادات المفروضة في تكاليف الطاقة والكهرباء.

أحمد أكين ذكر أن نفقات الطاقة ارتفعت خلال عام واحد من 1060 ليرة إلى 2075 ليرة عقب الزيادات المتتالية التي شهدتها فواتير الكهرباء والغاز خلال الآونة الأخيرة.

أكين أفاد أن عبء الفاتورة الذي تضاعف، التهم كليا الزيادات التي أقرتها الدولة في رواتب الموظفين والحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى ارتفاع نفقات الطاقة في ثلاثة بنود فقط من 1060 ليرة إلى 2075 ليرة.

وذكر أكين أن تضاعف فواتير الطاقة وفي مقدمتها الكهرباء والوقود خلال عام واحد يعكس عدم صحة الانطباع السائد بإقرار السلطات الحاكمة خصومات بالطاقة.

في مارس/ آذار من عام 2021 كان استهلاك الأسرة المؤلفة من أربعة أشخص المقدر ب 240 كيلووات تبلغ قيمته 190 ليرة، غير أن هذه القيمة ارتفعت في مارس/ آذار هذا العام إلى 310 ليرة.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم للتدفئة وضعا مشابها، حيث ارتفع سعر 300 متر مكعب من 540 ليرة في مارس/ آذار من عام 2021 إلى 820 ليرة في مارس/ آذار الجاري.

وخلال العام الماضي كانت تكلفة مليء خزان سيارة تعمل بالديزل تبلغ 330 ليرة، غير أن هذه التكلفة ارتفعت إلى 1035 ليرة خلال العام الجاري.

وبهذا ارتفع إجمالي نفقات الاسرة على الغاز الطبيعي المستخدم للتدفئة والحد الأدنى من الكهرباء ومليء خزان السيارة بالبنزين من 1060 ليرة إلى 2075 ليرة.

وتعكس هذه الأرقام زيادة بنحو 95.75 في المئة في ثلاثة بنود فقط من بنود نفقات الأسرة داخل تركيا.