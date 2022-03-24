أنقرة (زمان التركية) – تجاوز عدد مواطني تركيا الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى الدول الأوروبية حاجز الـ20 ألف شخص، بحسب بيانات أوروبية.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، ارتفع معدل من تقدموا بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي لأول مرة في عام 2021 بنسبة 28 بالمائة.

ووفقًا لبيانات يوروستات، يبلغ إجمالي عدد المواطنين الأتراك المتقدمين بطلب للحصول على اللجوء من تركيا إلى دول المجموعة المُعرَّفة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تضم 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، 20310 شخص.

وكانت الدولة الأوربية الأعلى استقبالا لطلبات اللجوء التركية هي ألمانيا.

وبحسب البيانات، تجاوز في العام الماضي عدد المواطنين الأتراك المتقدمين للحصول على اللجوء في ألمانيا 7 آلاف.

وتأتي فرنسا بعد ألمانيا بنحو 5 آلاف نسمة، وهولندا بـ 2465 نسمة، وسويسرا بـ2245 نسمة، واليونان بـ 1910.

يذكر أنه كانت سوريا من الدول التي تقدمت بأكبر عدد من الطلبات في عام 2021 بنسبة 18٪. وجاءت أفغانستان في المرتبة الثانية، والعراق ثالثا، وباكستان في المرتبة الرابعة، وتركيا في المرتبة الخامسة.

وزادت الطلبات المقدمة من أفغانستان بنسبة 90 في المائة بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس / آب، ومن ناحية أخرى، انخفض عدد طلبات اللجوء من كولومبيا وفنزويلا وروسيا العام الماضي.