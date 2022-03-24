أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن عدد الضباط المستقيلين من جهاز الشرطة في السنوات العشر الماضية، فيما امتنع عن الإفصاح عن عدد المنتحرين في الفترة ذاتها.

تصريحات صويلو جاءت ردا على استجواب برلماني، قدمه البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري علي ماهر باشارير.

خلال الاستجواب، سأل بشارير وزير الداخلية التركية صويلو عن عدد ضباط الشرطة الذين انتحروا في السنوات العشر الماضية، وعدد ضباط الشرطة الذين استقالوا طواعية.

كشف صويلو أن 3109 من الضباط تركوا جهاز الشرطة في السنوات العشر الماضية.

وتجاهل صويلو الإجابة على الشق الثاني من سؤال النائب التركي، حول عدد ضباط الشرطة الذين انتحروا خلال الـ10 سنوات الماضية.

بشارير اعتبر أن استقالة 3109 من ضباط الشرطة التركية في السنوات العشر الماضية “مؤشر واضح على أن ضباط الشرطة يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية”، وأضاف “هذا الرقم يعني أن ضابط الشرطة يستقيل كل يوم تقريبًا”.

وأشار النائب التركي إلى أن أن الحكومة لا تفي بوعودها لضباط الشرطة والمدرسين والعاملين الصحيين، هو العامل الرئيسي في هذه الاستقالات.

كان رئيس اتحاد الشرطة التركي فاروق سيزار، كشف عن انتحار 100 ضابط شرطة خلال عام 2021. سيزار قال إن سبب الانتحار هو ظروف العمل الصعبة.

وقالت تقارير سابقة إن الضغوط النفسية التي يتعرض لها ضباط الشرطة في تركيا، بسبب قرارات الاعتقال والملاحقة المتزايدة في السنوات الأخيرة، تدفع عددا منهم للاستقالة أو الانتحار.