أنقرة (زمان التركية) – أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته وكالة “بلومبرج” العالمية، عن توقعات بزيادة نسبة التضخم النقدي في تركيا.

استطلاع وكالة بلومبرج شارك فيه 24 اقتصاديًا في الفترة من 18 إلى 23 مارس.

في الاستطلاع، كانت توقع النمو في تركيا لعام 2022 هو 3٪، وتوقعات النمو لعام 2023 3،4٪.

في الاستطلاع السابق، كانت توقعات النمو في تركيا 2.5٪ للربع الثالث، و 3.5٪ لعام 2022 بشكل عام و3.7٪ لعام 2023 بشكل عام.

وفي الاستطلاع، الذي شارك أيضًا توقعات التضخم لعامي 2022 و 2023، تم تحديث توقعات التضخم لعام 2022 من 43.7 في المائة إلى 55.7 في المائة، وتم تحديث توقعات التضخم السابقة لعام 2023 من 19.2 في المائة إلى 21.8 في المائة.

يذكر أنه في استطلاع مارس الذي أجراه البنك المركزي التركي مع ممثلين ومهنيين من القطاع الحقيقي والقطاع المالي، ارتفعت توقعات التضخم في تركيا نهاية العام إلى 40.47٪.