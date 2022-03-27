أنقرة (زمان التركية) – أشعل فيديو لمواطن تركي يصف رئيس بلاده رجب طيب أردوغان بـ”الكاذب” منصات التواصل الاجتماعي.

تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو لمواطن تركي داخل متجر تركي، يريد شراء سكر.

عندما أراد المواطن شراء السكر، قال له البائع إنه لا يوجد سكر بالمتجر.

بعدها غضب المواطن وقال: “إذن الرئيس يكذب لأنه قال إن كل المنتجات متوفرة في الأسواق”، ليرد عليه البائع، قائلا: “ماذا يجب علي أن أفعل إن كان الرئيس يكذب؟”.

وكان أردوغان قد قال خلال اجتماع نواب حزب العدالة والتنمية ورؤساء المحافظات، إن تكلفة المعيشة مرتفعة، لكن الأتراك يعيشون في بلد يمكن للناس فيه الوصول إلى أي منتج يريدونه.