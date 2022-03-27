أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، أحمد تاكان، إن هناك حزب سابع قادم إلى تحالف الأحزاب الستة المعارضة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضمن “تحالف الأمة”.

وأوضح تاكان في مقال بصحيفة “كوركوسوز” التركية، أن الحزب السابع الذي سينضم إلى تحالف الأمة هو “حزب تركيا المستقلة”.

وأشار تاكان إلى أن نسبة تصويت حزب تركيا المستقلة (BTP) وصلت إلى 1 في المائة في استطلاعات الرأي، وأن هذه نسبة ثمينة للغاية بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

وأكد تاكان أن حزب تركيا المستقلة سينضم إلى المائدة المستديرة التي اجتمع عليها الأحزاب الستة المعارضة مؤخرا، حيث تم اتخاذ الإجراءات لإدراجه ضمن التحالف.

وذكر تاكان في مقاله أن هذا سيعد تطورا ساخنا وجديدا في التحالفات الانتخابية في تركيا، متابعا: “دع الطعام يطبخ بهدوء أكثر، رائحته تنتشر، نحن نعرف النتيجة. أعتقد أننا نعرفها! ..”.

ومؤخرًا أعلنت ستة أحزاب معارضة في تركيا بقيادة حزب الشعب الجمهوري، التحالف فيما بينهم والاتفاق على العودة إلى نظام الحكم البرلماني، وإزاحة حزب العدالة والتنمية عن السلطة.