أنقرة (زمان التركية)- قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، لصحيفة “فايننشال تايمز”، إن تركيا ترى في أزمة أوكرانيا فرصة لتحقيق الدخل.

نشرت “فايننشال تايمز” تحليلا جديدا حول الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من شهر، وقالت إن يخوت الملياردير رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رست في تركيا، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومات الأوروبية بمصادرة اليخوت التابعة لـ الأوليغارشية الخاضعين للعقوبات.

لم تشارك تركيا الدول الغربية في فرض أي عقوبات على روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن اعتبار تركيا ملاذًا آمنا لليخوت الفاخرة، وبعض التطورات الأخرى، أثار مخاوف في أوروبا من أن تركيا قد تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو.

وأكد أحد المسؤولين الأوروبيين، الذي لم يكشف عن اسمه، للصحيفة أنه منزعج من هذه التطورات، مشيرا إلى أن تركيا تستغل أزمة أوكرانيا لكسب المال.

وأعرب مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي، عن قلقه من أن روابط تركيا مع روسيا وعضويتها في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي قد تجعلها “جذابة للغاية” لبعض الشركات الأوروبية للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال الشركات التابعة لها قانونًا في تركيا في الأشهر المقبلة.

وأكدت الصحيفة أنه إذا حدث ذلك، قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين أنقرة والغرب.

وشدد الدبلوماسي الأوروبي على أن أوروبا تراقب وضع تركيا بخصوص العقوبات على موسكو عن كثب.

وذكرت الصحيفة، أن التحدي الآخر للقادة الغربيين هو خطر قيام الشركات التركية بسد الفجوات في السوق الروسية بعد انسحاب العلامات التجارية الغربية من ايكيا إلى ماكدونالدز.