أنقرة (زمان التركية) – قرر مواطن تركي متقاعد أخذ صورة تذكارية مع اللحم الأحمر، بسبب عدم قدرته على شرائه.

وخلال جولة لمراسل قناة “تالا1” التركية في الشارع التركي، شاهد مواطن يلتقط صورة مع اللحم الأحمر أمام محل الجزارة.

وعند سؤال المواطن المتقاعد قال: “ليس لدينا ما نفعله سوى المشاهدة. نحن نلتقط الصور، هكذا وصل بنا الحال. يمكننا فقط التقاط الصور وليس الشراء”.

وأكد المواطن التركي أن الحكومة ترى أن مواطنيها يستحقون فقط التصوير أمام اللحم الأحمر وليس الشراء.

أعلنت مؤخرا مؤسسة اللحوم والألبان التركية (ESK) عن زيادة بنسبة 48 في المائة في اللحوم الحمراء. أصبح رؤية المواطن اللحوم الحمراء، التي يصل سعر الكيلو جرام منها إلى قرابة 100 ليرة، على المائدة مجرد حلم.