أنقرة (زمان التركية) – كشف مسح أجرته مؤسسة (ORC)التركية لاستطلاعات الرأي، أن ما يقرب من نصف أصوات “جيل زد” يؤيد التحالف المعارض.

تشير النتائج إلى أن الجيل زد في تركيا، الذي يضم من ولدوا بين عامي 1997 و2012، يشكل أكثر من 9 ملايين ناخب على الصعيد الوطني، مما يساوي 13% من الناخبين، في حالة إجراء انتخابات مبكرة في المستقبل القريب.

إذا أجريت الانتخابات في موعدها الأصلي عام 2023 كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 16% من الناخبين على مستوى البلاد.

استطلاع مؤسسة (ORC)الذي شمل 2650 شخصًا من 51 مدينة بين 16 و22 مارس الجاري، أظهر أن تحالف الأمة المعارض، الذي يتألف من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الخير، سيحصل على 44% من أصوات الجيل زد في حال إجراء انتخابات في مارس.

حيث حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.6% وحصل حزب الشعب التركي على 18.4%.

في حين حصد تحالف الشعب الحاكم بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 16% من أصوات الجيل زد، فيما بلغت نسبة حزب العدالة والتنمية بمقرده أقل من 12.5%، وهو أقل من الناخبين المترددين الذين يمثلون 14.7%.

بينما أظهر الاستطلاع أن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يحصل على 7.6% من أصوات جيل زد.