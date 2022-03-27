أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، إن تسليم صواريخ إس -400 الروسية إلى أوكرانيا أمر غير وارد.

وأوضح تشافوش أوغلو أن تركيا تسلمت منظومة الصواريخ الروسية إس-400 من روسيا واكتملت الصفقة.

وأضاف الوزير التركي أنهم سمعوا سيناريوهات مثيرة جدا للاهتمام بخصوص الصواريخ الروسية التي وصلت لتركيا، مشيرا إلى أن مثل هذه السيناريوهات مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد تشافوش أوغلو أن نقل منظومة الصواريخ الروسية التي تسلمتها تركيا إلى أوكرانيا ليس مطروحا على الإطلاق.

وأشار تشافوش أوغلو إلى أن بلاده وسيط في الحرب الأوكرانية الروسية، وأنهم محايدين في هذه المرحلة، فمهمتهم مساعدة كلا البلدين في حل الأزمة.

وتابع تشافوش أوغلو: “الوضع الحالي يؤثر علينا جميعا. لدينا علاقات ممتازة مع كلا الطرفين. وقعنا اتفاقية تجارة حرة مع أوكرانيا. هناك دولتان شريكة هنا. يؤثر هذا الوضع علينا جميعًا، وليس نحن فقط. يجب أن نجد حلا باسرع ما يمكن”.

يذكر أن هذه التصريحات قالها تشافوش أوغلو خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة التي يزورها لحضور منتدى الدوحة.

جاء ذلك بعد نفى سابق لوزير الدفاع خلوصي أكار، والرئيس رجب طيب أردوغان بشأن وجود أي نية لنقل النظام الصاروخي الروسي إلى أوكرانيا.