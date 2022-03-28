أنقرة (زمان التركية) – قال المرشح الرئاسي التركي السابق، والمحتمل ترشحه مجددا في الانتخابات المقبلة محرم إنجه، أنه إذا فاز بمنصب رئيس تركيا، فسيقيم علاقات مع سوريا.

تصريح إنجه جاء خلال كلمة له أثنا افتتاح مبنى رئاس حزبه الجديد “البلد”.

في إشارة لقضية اللاجئين السوريين، قال إنجه إن تركيا دولة عظيمة، وعند وجود مشكلة في دولة جارة لها فعليها أن تساعد من يلجأ إليها، ولكنها أيضا ليست منظمة خيرية.

وأضاف إنجه: “سنرسل السوريين إلى بلادهم إذا تولينا حكم تركيا، وإذا أصبحت رئيسًا؛ سأجلس على الطاولة مع الأسد”.

كما أشار محرم إنجه إلى أنه سيعين سفيراً في دمشق.

وكانت تركيا قطعت علاقتها الدبلوماسية مع سوريا، عقب اندلاع الحرب الأهلية، وأعلنت دعم المعارضة المسلحة.

وفي سياق منفصل، ذكر إنجه أن حزبه سيدخل في الانتخابات بمفرده، تحت شعار واضح.

وأكد محرم إنجه أن تركيا بها حكومة متعبة ومنهكة عمرها 20 عاما، ولكنها أيضا بها معارضة لا تستطيع حل الأزمات.