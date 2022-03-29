أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية عن رصد لغم بالمياه الإقليمية لبلدة إيناضا بالقرب من حدود بلغاريا.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن فرق الدفاع توجهت على وجه السرعة إلى المنطقة التي رُصد بها اللغم في ساعات الصباح.

وأضافت البيان أن قوات الدفاع تحت الماء قامت بنقل الجسم والعمل على تعطيله.

ويعد هذا اللغم الثاني الذي تعلن تركيا عن رصده، إذ أن السلطات سبق وأعلنت العثور عن لغم قديم بمدخل مضيق البسفور.

من جهة أخرى، لا يزال القلق مستمراً بشأن انجراف ألغام نشرها العسكريون الأوكرانيون قرب موانئ البلاد مع بدء الغزو الروسي الروسية، وفق تحذير وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، حيث قد تقطع الألغام الموانئ الأوكرانية وتنتقل إلى مضيق البوسفور والبحر الأبيض المتوسط.