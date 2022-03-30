أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 83 في المئة من الأتراك يرون أن حكومة حزب العدالة والتنمية تدير ملف الاقتصاد بطريقة سيئة.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة MAK التركية للدراسات واستطلاعات الرأي في 14 مدينة، حول أداء الاقتصاد التركي.

محمد علي كولات، مدير مؤسسة MAK قال أنها المرة الأولى التي يسجلوا فيها نسبة كهذه، وذكر أن الجانب السيئ من الأمر هو عدم تحمل الحكومة مسؤولية هذه الإدارة السيئة للاقتصاد.

وأضاف قائلا: “يكتفون بقول إن الاقتصاد ليس جيدا لكن غيرنا لن يستطيع إدارته بشكل أفضل. لما لا؟ هل قمت بتجربة الأمر؟ هل اجريتم اختبارا؟”.