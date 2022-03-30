أنقرة (زمان التركية) – نقل 250 تلميذًا في ولاية قيصري إلى المستشفيات، بسبب معاناتهم من أعراض التسمم، بعد تناول وجبة خلال حفل عيد النوروز الذي أقيم في مدرسة يلماز أكانسو الابتدائية في قيصري.

خلال الحفل تم توزيع أرز البرغل على التلاميذ، وبعد فترة، بدأ التلاميذ الذين عادوا إلى منازلهم يشتكون من آلام في البطن وقيء.

وذهب ما يقرب من 250 طالبًا إلى المستشفيات في سيارات الإسعاف ووسائلهم الخاصة وتلقوا العلاج.

وقال محافظ قيصري، شهموس جونايدن، الذي توجه إلى مستشفى مدينة قيصري حيث تم علاج الطلاب، إنه لم يكن هناك طالب يعاني من حالة خطيرة.

وأضاف جونايدن:”لحسن الحظ، ليس لدينا طالب حالته حرجة. نحن نتابع الحدث عن كثب. نحن نتابع جميع مدرسينا وطلابنا واحدًا تلو الآخر. نأمل ألا يحدث شيء غير مرغوب فيه”.

كما أشار جونايدن إلى أنه خلال الحفل تم توزيع أرز البرغل على 800 شخص، وتسمم منهم 250 طالب.