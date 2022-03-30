أنقرة (زمان التركية) – خفضت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، توقعاتها للنمو في تركيا.

وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز قالت إنها راجعت كل من الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات النمو الاقتصادي في تركيا.

وأعلنت ستاندرد آند بورز عن خفض الدخل القومي وتوقعات النمو للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تركيا، حيث خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 لـ “الأسواق الناشئة” من 4.8٪ إلى 4.0٪، بينما خفضت توقعاتها لعام 2023 من 4.4٪ إلى 4.3٪.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 لتركيا من 3.7 في المائة إلى 2.4 في المائة وتوقعات النمو لعام 2023 من 3.1 في المائة إلى 2.9 في المائة.

ورفعت ستاندرد آند بورز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 من 3.0٪ إلى 3.3٪.

وفي التقرير، الذي ذكر أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية على الاقتصادات سيستمر، قيل إن الآثار الثقيلة للحرب الروسية الأوكرانية ستنخفض اعتبارًا من الربع الثالث من العام.