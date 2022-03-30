أنقرة (زمان التركية)ــ قالت تقارير إن الشرطة التركية لفقت تهما بحق لاجئينِ سوريينِ، بمدينة إسطنبول وتم اتهامهما بحيازة نقود مزورة ومخدرات، على عكس الحقيقة.

صحيفة “بيرجون” قالت أن ستة من عناصر الشرطة وضعوا أموالا مزورة ومخدرات بسيارة لاجئينِ اعتقلوا في 13 مارس الماضي بتهمة “تزوير أموال وحيازة مخدرات”.

ذكرت الصحيفة أن التحقيقات كشفت أن الشرطة في إسنيورت يلدريم وضعت المواد المخالفة للقانون في سيارتين للاجئينِ سوريين، وأنه لم يتم توضيح المبلغ المالي المضبوط في محضر من قبل الشرطة بشكل صحيح.

ولفتت إلى أنه وفق محاضر الشرطة والنيابة أوقفت الشرطة سيارتَي اللاجئينِ “محمد نادر حمود، وماهر السلمان” في إسنيورت، وعقب تفتيشها تبين وجود 9156 دولار و33900 ليرة تركية، ذكرا أنها تخص الشركة التي يعملان بها.

وعلى خلفية ذلك تم اعتقالهما مع الإشارة لوجود مخدرات ومبلغ مالي كبير ونقود مزورة بالسيارتين، إلا أن اللاجئينِ اتهما رجال الشرطة بدس مخدرات وأموال مزورة في سيارتهما.

بيرجون قالت إن التحقيق أثبت أن ادعاء اللاجئين صحيح، وان الشرطة أثبتت ان المبلغ المصادر هز 3456 دولار و14770 ليرة تركية ووضعوا نقودا مزيفة في السيارة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اعتقال 6 من ضباط الشرطة المتورطين وإحالتهم للمحكمة، والإفراج عن اللاجئينِ السوريين.