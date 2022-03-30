أنقرة (زمان التركية) – رفعت نيابة إسطنبول طلبا إلى الولاية لتوفير حماية أمنية لعمدة البلدية أكرم إمام أوغلو.

جاءت هذه الخطوة بعد فتح النيابة تحقيقا بشأن البلاغ المقدم من عثمان يلدرم، أحد المدانين في قضية مقتل عضو مجلس الدولة، حول وجود معلومات عن تدبير محاولة لاغتيال إمام أوغلو.

يلدرم، المعتقل حاليا في سجن أدرنة المغلق، كان قد تقدم ببلاغ بشأن وجود استعدادات لاغتيال إمام أوغلو وذلك خلال خطاب بعثه إلى رئاسة السجون في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعقب بلوغ الخطاب البلدية تقدم محام إمام أوغلو، كمال بولات، ببلاغ إلى النيابة التي بدأت على الفور تحقيق بشأن الأمر وطالبت ولاية إسطنبول باتخاذ إجراءات أمنية لتأمين إمام أوغلو.

ينتمي أكرم إمام أوغلو لحزب الشعب الجمهوري المعارض ووصل إلى المنصب بعد منافسة حادة مع مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم. إمام أوغلو تعرض لهجوم فاشل في 2019 من قبل شاب اقتحم مكتبه وكان يحمل شفرة حلاقة في يده.