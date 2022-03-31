أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الجوع وغلاء المعيشة والبطالة يحملون توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

أدلى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان بتصريحات ملحوظة في خطابه في اجتماع رؤساء المقاطعات للحزب.

وخلال كلمته، ألقى باباجان بمسؤولية الأزمة الاقتصادية في تركيا على أردوغان، حيث أكد أن توقيع أردوغان يأتي دوما تحت الجوع وغلاء المعيشة والبطالة.

وفي سياق منفصل، اعتبر باباجان أن توافق 6 أحزاب معارضة على تغيير النظام الرئاسي، يعني أن تركيا بأكملها تجلس حول طاولة مستديرة من أجل تغيير نظام الحكم.

وأضاف باباجان: “نحن بصدد بداية جديدة تمامًا. في هذه الفترة الجديدة، ستتوج تركيا بديمقراطية كاملة وسيكون حزب الديمقراطية والتقدم العنصر الرئيسي في هذا التغيير”.

وأكد باباجان أنهم سيكملون عملية الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز بكل سهولة، مشيرا إلى أنه بعد الانتقال إلى النظام البرلماني، لن تعود تركيا بعد الآن إلى أيام الاستبداد التي يسحق فيها من في القمة من في الأسفل.

كما ذكر باباجان أنهم اتخذوا خطوات نحو أمن الانتخابات بصفتهم ستة أحزاب، متابعا: “لا يمكننا أن نسمح بتلطيخ الإرادة الديمقراطية لأمتنا. لا يسعنا أن نفشل في أمل أمتنا التي تتطلع إلى يوم صناديق الاقتراع للتخلص من هذا التحالف الاستبدادي. لهذا السبب، شكلت ستة أحزاب سياسية لجنة لضمان أمن الانتخابات. سوف نضمن أمن الانتخابات. الشركاء الحاكمين سيعانون من هزيمة انتخابية فادحة وسنطردهم”.