أنقرة (زمان التركية) – قال الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، إن الوصول إلى بر الأمان، سيحدث في نهاية المطاف.

تصريحات دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، جاءت عبر تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر دميرطاش صورة تجمعه بسلجوق ميزراقلي الرئيس المشارك السابق لبلدية دياربكر عن حزب الشعوب الديمقراطي، على حسابه على تويتر.

وكتب دميرطاش على الصورة: “يمكن أن تكون الطرق شائكة ووعرة. في الوقت الحاضر، نسير مع أستاذي العزيز سلجوق ميزراقلي. بالطبع، يومًا ما، سنصل جميعًا إلى بر الأمان”.

ونشر ميزراقلي هو الأخر صورة تجمعه بدميرطاش، وعلق قائلا: “هذه التحية والسلام للشعب، لأولئك الذين لديهم أمل، لأولئك الذين يقفون ضد الظلم، إلى الرفاق، الأمهات والإخوة، إلى الشباب، إلى قلوب الأطفال، إلى الذين يعيشون بكرامة”.

يذكر أن محكمة تركية، قضت في 2020، بالسجن 9 سنوات ضد ميزراقلي على خلفية اتهامه بالإرهاب.

ونُقل سلجوق ميزراقلي من سجن قيصري، إلى سجن أدرنة إف شديد الحراسة، حيث يوجد صلاح الدين دميرطاش.