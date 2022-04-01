أنقرة (زمان التركية) – توزعت المدن من الأطول إلى الأقصر من حيث عدد ساعات الصيام على الشكل التالي:

سينوب:

14 ساعة و27 دقيقة

– الإمساك: 04:45 – المغرب: 19:12

أدرنة:

14 ساعة و27 دقيقة

– الإمساك: 05:20 – المغرب: 19:47

إسطنبول:

14 ساعة و24 دقيقة

– الإمساك: 05:12 – المغرب: 19:36

طرابزون:

14 ساعة و24 دقيقة

– الإمساك: 04:29 – المغرب: 18:53

كوجا إلي:

14 ساعة و24 دقيقة

– الإمساك: 05:09 – المغرب: 19:33

بولو:

14 ساعة و 24 دقيقة

– الإمساك: 05:02 – المغرب: 19:26

يالوفا:

14 ساعة و23 دقيقة

– الإمساك: 05:12 – المغرب: 19:35

بورصا:

14 ساعة و 22 دقيقة

– الإمساك: 05:13 – المغرب: 19:35

تشاق قلعة:

14 ساعة و22 دقيقة

– الإمساك: 05:24 – المغرب: 19:46

إسكي شهير:

14 ساعة و 22 دقيقة

– الإمساك: 05:08 – المغرب: 19:30

أنقرة:

14 ساعة و21 دقيقة

– الإمساك: 04:59 – المغرب: 19:20

قيصري:

14 ساعة و 18 دقيقة

– الإمساك: 04:51 – المغرب: 19:09

إزمير:

14 ساعة و17 دقيقة

– الإمساك: 05:25 – المغرب: 19:42

دياربكر:

14 ساعة و 16 دقيقة

– الإمساك: 04:33- المغرب: 18:49

قونيا:

14 ساعة و 16 دقيقة

– الإمساك: 05:04 – المغرب: 19:20

كهرمان مرعش:

14 ساعة و 15 دقيقة

– الإمساك: 04:47 – المغرب: 19:02

أنطاليا:

14 ساعة و14 دقيقة

– الإمساك: 05:13 – المغرب: 19:27

ماردين:

14 ساعة و14 دقيقة

– الإمساك: 04:33 – المغرب: 18:47

مرسين:

14 ساعة و13 دقيقة

– الإمساك: 04:58 – المغرب: 19:11

غازي عنتاب:

14 ساعة و13 دقيقة

– الإمساك: 04:47 – المغرب: 19:00

أضنة:

14 ساعة و 13 دقيقة

– الإمساك: 04:55 – المغرب: 19:08

كيليس:

14 ساعة و13 دقيقة

– الإمساك: 04:48 – المغرب: 19:01

هاطاي:

14 ساعة و12 دقيقة

– الإمساك: 04:52 – المغرب: 19:04

تم احتساب عدد الساعات وفق المواقيت التي أعلنتها رئاسة الشؤون الدينية التركية ليوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما ستزيد فترة الصيام كل يوم بمعدل دقيقتين تقريبا حتى نهاية الشهر، أي تزيد فترة الصيام آخر أيام رمضان، ساعة عن هذه الفترات المذكورة أعلاه.

سيكون رمضان هذا العام 30 يوماً ويوافق الإثنين 2 أيار/مايو يوم عيد الفطر السعيد حسب الحساب الفلكي المعتمد في تركيا.