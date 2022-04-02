أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات في تركيا دعوى قضائية أخرى ضد الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، بسبب تغريدة له قبل 9 سنوات.

فتح المدعي العام التركي أحمد ألتون، الذي أعد لائحة الاتهام في قضية كوباني، قضية جديدة ضد صلاح الدين دميرطاش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي.

في لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام في أنقرة إلى المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة في 23 مارس / آذار 2022، وجهت إلى دميرطاش تهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”.

وطُلب حكم بالسجن عليه من سنة إلى 5 سنوات.

وعلم أن قرار الاتهام لم تقبله المحكمة الجنائية العليا بعد.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق تعليقا على قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عن صلاح الدين دميرطاش: “نحن لا نعترف بمن لا يعترفون بقرارات محاكمنا”.