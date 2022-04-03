أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس وفد المفاوضات الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إن المباحثات في تركيا لم تشهد أي تقدم بعد مشددا على عدم تغيير الموقف الروسي من شبه جزيرة القرم ودونباس.

وأوضح ميدينسكي أن المباحثات مع الجانب الأوكراني ستستأنف يوم الإثنين.

من جانبه أفاد رئيس الوفد الأوكراني في تصريحات أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تباحث هاتفيا مع كل من الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعرب عن استعداده لاستضافة لقاء يجمعهما.

وأضاف رئيس الوفد الأوكراني أنه لم يتحدد بعد موعد ومكان انعقاد اللقاء بين الرئيسين الأوكراني والروسي غير أنه من المحتمل أن يُعقد اللقاء في إسطنبول أو أنقرة.

استضافت إسطنبول حتى الآن جولتي مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا.