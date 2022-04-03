أنقرة (زمان التركية) – توقع المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، أن يتجاوز معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 60 بالمئة.

ومن المنتظر أن تعلن هيئة الإحصاء التركية عن نسبة معدل التضخم النقدي للشهر الماضي، والتي سجلت في فبراير الماضي 54 بالمئة.

تصريحات أوزتراك جاءت خلال لقائه مع الصحفيين في ولاية تكيرداغ.

وأوضح أوزتراك أن الحكومة التي تدير تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، هو المسؤول الوحيد عن معاناة الشعب التركي.

وأضاف أوزتراك: “طيب أردوغان نسي الشعب، لا يرى دولته، لا يسمع صوت الشعب. لكن أمتنا أعلنت اعتراضها وسيظهر ذلك في صندوق الاقتراع”.

وذكر أوزتراك أن أردوغان قيد قرار البنك المركزي، وقال إنه سيخفض سعر الفائدة، وخفضها بالفعل، متسائلا: “ماذا حدث لأسعار الفائدة الحقيقية بعد ذلك؟ وتجاوز مؤشر سبل العيش في اسطنبول 60 في المائة، ومن المحتمل أن يتجاوز التضخم في تركيا 60 في المائة غدًا”.

أشار أوزتراك إلى أن تركيا التي بها تضخم بنسبة 50 في المائة، تتفوق على أكثر من 30 دولة في في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ معدل التضخم السنوي بها 7 في المائة، وهذا يعني أن تركيا لديها مشكلة.