أنقرة (زمان التركية) – أرسل زعيم المافيا التركي، سادات بكر، القابع حاليا في الإمارات والصادر بحقه مذكرة توقيف، طرود مساعدات إلى المحتاجين في تركيا.

أرسل بكر شاحنات مساعدات ضخمة إلى مدينتي”طرابزون وريزة” شمال تركيا.

وأعلن إمره أولور المسؤول الصحفي لسادات بكر، أن الطرود الغذائية التي أرسلها بكر، سيتم توزيعها على عشرات الآلاف من العائلات.

وأكد إمره أن هذه عادة يحرص عليها سادات بكر، ولم تتوقف هذا العام على الرغم من عدم وجوده في تركيا.

ويظهر في الصور أن الشاحنات التي تحمل الطرود وصلت إلى طرابزون وتم تفريغها أمام مبنى مجمع التنس التابع لمديرية خدمات الشباب والرياضة بمحافظة طرابزون.

تظهر الصور أن بعض الطرود تم تسليمها يدويًا إلى كبار المسؤولين.

يأتي ذلك بعد مخاطبة السلطات التركية، للقضاء الإماراتي من أجل تسليم سادات بكر.

يذكر أن زعيم المافيا سادات بكر، الذي أثار جدلاً في تركيا بمقاطع الفيديو التي بدأ بثها في أبريل الماضي، توقف عن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ 24 نوفمبر الماضي، بسبب القيود التي فرضتها الإمارات العربية المتحدة، التي تحسنت علاقتها مؤخرا مع تركيا.