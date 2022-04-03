أنقرة (زمان التركية) – يواصل فنربخشة سلسلة انتصاراته، والتي كان أخرها هزيمته لفريق قيصري سبور بأربعة أهداف مقابل لا شيئ.

تأتي المباراة في الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري التركي الممتاز.

وسجل أهداف فنربخشه ميخا زايتش في الدقيقة 16، ودييجو روسي في الدقيقة 45.

ثم الهدف الثالث سجله عرفان قهوجي في الدقيقة 54، وأردا جولار في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة يحتل فنربخشه المركز الثاني بإجمالي 56 نقطة.

أما قيصري سبور فيأتي في المركز الـ15، بإجمالي 38 نقطة.

ويتصدر جدول الدوري التركي الممتاز طرابزون سبور بإجمالي نقاط 56.