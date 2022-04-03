أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، أن تدخل تركيا في الأزمة الأوكرانية-الروسية انعكس إيجابا على حزب العدالة والتنمية الحاكم.

أوزر سنجار، مؤسس ومدير شركة “متروبول” للأبحاث، ال إن أحدث استطلاع انتخابي، يكشف زيادة تأييد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وسألت “متروبول” الناخبين، “أي حزب سياسي ستصوتون له إذا كانت هناك انتخابات برلمانية هذا الأحد؟”

كانت نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية “الحاكم” 34.3 في المائة، وبلغ معدل تأييد حزب الشعب الجمهوري “المعارض” 24.1 في المائة.

وعلق أوزار سنجار قائلاً: “أثر دور أنقرة في أزمة أوكرانيا على دعم تصويت حزب العدالة والتنمية. مقارنة بشهر فبراير، زاد تصويت حزب العدالة والتنمية بمقدار 3 نقاط”.

استضافت إسطنبول حتى الآن جولتي مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، ويرغب الرئيس أردوغان في استضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولدامير زيلينسكي.