أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إن بيت بلا كتب هو بيت بلا حظ، وأن السياسة بدون كتاب هي سياسة معزولة عن العقل والضمير.

تصريحات داود أوغلو جاءت خلال اجتماعه مع أعضاء حزبه في حدث بعنوان “-أصحاب-أقلام المستقبل يوقعون على كتبهم” في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف رئيس حزب المستقبل: “السياسة بدون أفكار مثل الجسد الذي فقد روحه. يمكن أن يتحول العمل بدون فكر إلى عمل شاق وإلى عنف وانعدام الضمير بعد فترة”.

وأكد داود أوغلو أنه من هذا المنظور وهذه الفكرة، أطلقوا مثل هذا الحدث لأول مرة من أجل جمع مؤلفي حزب المستقبل مع القراء وإدخال السياسة في الكتاب، من خلال فتح آفاق جديدة في السياسة التركية لأول مرة.

وتابع داود أوغلو: “الكتاب ليس مجرد غرض، فالكتب منتج له علاقة مباشرة بوجود البشر، ربما هو مقدس كالخبز. العنصر الأساسي الذي يميز البشر عن غيرهم من الكائنات هو القدرة على التفكير والقدرة على تسجيل ما يفكرون فيه والقدرة على الحفاظ على ما يسجلونه”.

وأشار داود أوغلو إلى أن كتابة كتاب تعد مسؤولية كبيرة، فكل كتاب يحمل فكرة عن أفق للأجيال القادمة، وقد ارتبط صعود وسقوط الحضارات ارتباطًا مباشرًا بالكتاب.