موسكو (زمان التركية)ــ أشاد مسؤول روسي رفيع المستوى بمواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل الأزمة الأوكرانية-الروسية، مؤكدًا أن علاقات بلاده مع تركيا “ممتازة”.

وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن تركيا أصبحت الدولة الأكثر هيمنة في حلف شمال الأطلسي، خاصة خلال رئاسة رجب طيب أردوغان.

كما وصف بيسكوف الرئيس أردوغان بأنه “زعيم سياسي عظيم وقوي”، في حين نعت العلاقات التركية – الروسية بـ”الممتازة”.

واعترف بيسكوف بوجود اختلاف بين بلاده وتركيا في وجهات النظر الخاصة بقضايا معينة، لكنه عاد وأكد أن العلاقات القائمة على المصالح المشتركة هي المهيمنة قائلا: “هذا أمر بالغ الأهمية. ونعطي له الكثير من القيمة”.

كما رأى بيسكوف أن تركيا باتت قوة إقليمية كبيرة بما يكفي، وأنها قادرة على الدفاع عن مصالحها، واعتبر أن أردوغان يتمتع برفاهية الدفاع عن مصالح بلاده من دون الانسياق وراء الرؤى السائدة كما عند الدول الأوروبية، على حد تعبيره.

يذكر أن أردوغان تبنى سياسة توازن بين محور واشنطن – بروكسل والمحور الروسي، ولم ينضم إلى الدول الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا لحربها على أوكرانيا، مع أنه اعتبرها غير مقبول، ودافع عن وحدة الأراضي الأوكرانية.

وذكر المتحدث باسم كرملين بيسكوف أن عدم مشاركة تركيا في معاقبة روسيا بسبب حرب أوكرانيا يحمل أهمية اقتصادية كبيرة للبلدين.