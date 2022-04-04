أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يجري لقاءات مع شركتين جديتين لتولي الدعايا الانتخابية في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وذكرت صحيفة تركيا أن ممثلي الشركتين قدما طرحا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن الاستعدادات للانتخابات. وتضمن الطرح معلومات حول كيفية إدارة العملية الانتخابية والقضايا التي سيتم إبرازها خلال الحملة الانتخابية وكيفية إدارة الانطباع العام السائد في المجتمع حول الاقتصاد.

ومن المقرر عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا بحلول يونيو 2023.

وتعد الانتخابات المقبلة “نقطة فارقة” بالنسبة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية، حيث يسعى كلاهما لاتخاذ إجراءات مهمة لتلبية مطالب القطاع الواسع من المجتمع خلال المرحلة السابقة لموعد الانتخابات.

وتعد مشكلة غلاء المعيشة أبرز التحديات التي تواجه أردوغان وتؤثر على التصويت لحزبه.

وتبحث مؤسسات حزب العدالة والتنمية تسخير جميع إمكاناتها للقضايا الشائكة كمعاشات المتقاعدين وتعيين موظفي العقود والحد الأدنى للأجور وسن التقاعد اعتبارا من نهاية العام الجاري بالأخذ في عين الاعتبار أن أصحاب الدخل المنخفض يشكلون أكثر من 70 في المئة من مؤيدي الحزب.