أنقرة (زمان التركية)ــ زاد عجز تركيا التجاري بنسبة 77 في المائة في مارس، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة فاتورة الطاقة في البلاد.

وزارة التجارة قالت اليوم الاثنين إن فجوة التجارة الخارجية اتسعت إلى 8.24 مليار دولار الشهر الماضي بعد أن كانت 4.67 مليار دولار في فبراير المنصرم.

وزادت الواردات بنسبة 31 في المائة على أساس سنوي لترتفع إلى 30.9 مليار دولار، متجاوزة زيادة الواردات بنسبة 19.8 في المائة لتصل إلى 22.7 مليار دولار.

كما ذكرت الوزارة أن عجز التجارة الخارجية في الربع الأول من العام زاد بأكثر من الضعف ليقفز من 11.1 مليار دولار إلى 26.4 مليار دولار.

في حين نمت الواردات بنسبة سنوية قدرها 42.1 في المائة لتصل إلى 86.7 مليار دولار، بزيادة أكثر من ضعف سرعة الواردات، التي زادت بنسبة 20.8 في المائة لتصل إلى 60.3 مليار دولار.