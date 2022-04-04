أنقرة (زمان التركية) – قالت مجموعة أبحاث التضخم في تركيا إن نسبة التضخم النقدي السنوي الفعلي بلغت 142.63 في المئة خلال شهر مارس/ آذار المنصرم.

وفق تقرير للمجموعة سجل التضخم على أساس شهري 11.93 في المئة.

ووفق البيانات الرسمية المعلنة اليوم من قبل هيئة الإحصاء التركية، ارتفع معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا إلى 61.14 في المائة، بزيادة 5.46 في المائة على أساس شهري، وكان الديزل هو المنتج الذي ارتفع سعره أكثر من غيره، وفق بيانات رسمية.

وتشير حسابات التضخم للمجموعة إلى تسجيل المطاعم والفنادق أعلى تراجع شهري بنسبة بلغت 1.41 في المئة وتسجيل خدمات الصحة أعلى ارتفاعا شهريا بنسبة بلغت 78.44 في المئة بالاستناد على المجموعات الفرعية لهيئة الإحصاء التركية.

وكانت مجموعة أبحاث التضخم قد أعلنت في شهر فبراير/ شباط هذا العام بلوغ معدلات التضخم السنوية نحو 123.80 في المئة.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية عن بلوغ معدلات التضخم خلال شهر مارس/ آذار 5.46 في المئة على الصعيد الشهري و61.14 في المئة على الصعيد السنوي، بينما بلغ مؤشر أسعار المنتج على الصعيد السنوي نحو 114.97 في المئة.

تصدر مجموعة أبحاث التضخم تقريرها الخاص بالتضخم بشكل شهري وفقا لحساباتها الخاصة، حيث يلفت الانتباه الفارق الكبير بين معدلات التضخم الواردة في تقارير مجموعة أبحاث التضخم وتلك الصادرة عن هيئة الإحصاء.