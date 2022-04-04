أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي، أوزر سنجار، تحذيرات للمعارضة في تركيا بشأن استراتيجيات الانتخابات التي يتبعها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

أفاد سنجار أن أردوغان يشكل منافسًا صعبًا وقويًا وأنه يتوجب على المعارضة التي تواجه منافسا قويا مثله أن تجرى حملات انتخابية شرسة أيضا، قائلا: “أردوغان لم يتمكن من إدارة الاقتصاد، لكنه يجيد إدارة الانتخابات. هو أشبه بآلة فوز بالانتخابات. إن كانت المعارضة تعتمد على الإدارة السيئة للاقتصاد لانتزاع السلطة من قبضته فعليها ألا تتوهم هذا”.

وأضاف سنجار أنه يتوجب على المعارضة إجراء نقاشات جيدة للغاية واتخاذ قرارات تستند على البيانات الفعلية، قائلا: “هل ستتمكن من فعل هذا أم هل تفعله بالفعل سيتضح هذا بمرور الوقت”.

وأضاف سنجار أن نسبة ناخبي تحالف الجمهور الحاكم التي تقدر بـ 12.5 في المئة ضمن من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد هم من سيحددون مصير الانتخابات، قائلا: “يجب عليهم استغلال هذا الأمر جيدا. أرى أن خطواتهم الحالية تسير على نحو جيد. يحاولون تحقيق شيء ما، لكن أرى أنهم يسيرون ببطيء انطلاقا من الإجراءات المتداولة إعلاميا وسيتحولون إلى أرنب في مواجهة مصباح السيارة حال انعقاد انتخابات مفاجئة”.

وتطرق سنجار إلى قانون الانتخابات الجديد قائلا: “ربما تعتقد المعارضة أن الانتخابات ستتم بموعدها استنادا على هذا التعديل، وربما هذا ما يسعى أردوغان لتحقيقه بتعديله القانون اعتبارا من الآن. أي أنه يريد أن تعتقد المعارضة أن الانتخابات ستعقد في يونيو/ حزيران عام 2023، لكن هناك الكثير من المفاجآت في جعبة أردوغان”.

هذا وشدد سنجار أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بعدم انعقاد انتخابات مفاجئة في أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني القادمين قائلا: “لذا لا أرى أن استعدادات المعارضة تسير بوتيرة متسارعة لمواكبة انتخابات مفاجئة”.