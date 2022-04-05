أنقرة (زمان التركية) – رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوى تعويض معنوي بقيمة مليون ليرة تركية على زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو.

واتهم أردوغان في الدعوى القضائية، زعيم المعارضة كيليشدار أوغلو بـ “إهانة الرئيس”.

تم رفع الدعوى القضائية بالاستناد إلى خطاب كيليتشدار أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه في 22 مارس، وتغريده على تويتر في 31 مارس الماضي.

وقال كيليتشدار أوغلو في 31 مارس: “أنت لست خبيرًا اقتصاديًا، ولكنك ستصبح محصلا لأموال العصابة الخماسية. محصل يشتهي أموال الناس!”.

يذكر أن العصابة الخماسية هو مصطلح تطلقه المعارضة التركية، على 5 شركات تركية تحصل على أغلب المناقصات الحكومية بمباركة أردوغان.

ورفع أردوغان عشرات الدعاوى القضائية ضد زعيم المعارضة.

وفق تقرير لحزب الشعب الجمهوري نشر العام الماضي، وصول عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المواطنين بتهمة إهانة الرئيس إلى 38 ألف و581 خلال فترة رئاسة أردوغان، بينما تبقى عدد هذا النوع من الدعاوى في فترة الرؤساء الذين سبقوا أردوغان (1994-2014) عند رقم 1816 فقط.