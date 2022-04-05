أنقرة (زمان التركية) – تستعد الحكومة التركية لبيع الشركات التي استولت عليها عقب محاولة انقلاب 2016، من أجل تدفقات نقدية جديدة إلى الخزينة.

ووفقا لمصادر في صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF)؛ سيتم بيع شركات مثل “بويداق، قايناق، كوزا أيباك، دومان كايا، في يابي”، بحلول نهاية 2022.

وبهذه الطريقة، سشهد فترة ما قبل الانتخابات بيع ما يقرب من 700 شركة استولت عليهم الحكومة من رجال أعمال صنفتهم في قائمة المعارضين، إلى أفراد وشركات مقربين من النظام مقابل رقم أقل من قيمتهم الفعلية.

ويبلغ حجم أصول 700 شركة ذات شعبية كبيرة في تركيا، بين 60 و 80 مليار ليرة تركية.

الأزمة الاقتصادية في تركيا تستمر في الازدياد يومًا بعد يوم. ومع تجاوز معدل التضخم 50 في المائة، تضاعفت تكاليف المدخلات لكل من الشركات العامة والخاصة.

وفق هيئة الإحصاء ارتفعت معدلات التضخم في تركيا على أساس سنوي، وبلغت في مارس الماضي 61.44 في المئة.