أنقرة (زمان التركية) – زعمت صحيفة تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يخطط لإصلاح العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

صحيفة “حريت” التركية قالت إنه من المحتمل أن يكون الأسد القادم في قائمة المصالحات التي يقدم عليها أردوغان لاستعادة علاقاته السلمية القديمة.

حرييت نقلت يوم الاثنين عن مصدر لم تحدده القول إن الحكومة تدرس إقامة حوار مع دمشق، لإصلاح العلاقات المتدهورة خلال العقد الأخير.

أردوغان اتخذ خطوات لإصلاح العلاقات مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، ويحاول مع السعودية ومصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين قد يلتقيان قريبًا لمناقشة القضايا الأساسية التي ستدور حول حماية الهيكل الموحد للدولة السورية، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وضمان العودة الآمنة للاجئين.

وأفادت الصحيفة المحسوبة على الحكومة أن وحدة الأراضي السورية تنطوي على أهمية كبيرة من حيث منع أنشطة حزب العمال الكردستاني الانفصالي في سوريا ومنع إقامة منطقة الحكم الذاتي الكردية.

وادعت الصحيفة أن الحكومة التركية أبلغت الحكومة السورية مدى أهمية وحدة سوريا لكلا الجانبين، وذلك قبل الزيارة التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات العربية المتحدة، بعد شهر من استضافة ولي عهد أبو ظبي محمد أبو زايد في تركيا لإجراء محادثات بهدف إصلاح العلاقات المتصدعة.

وصرح المصدر التركي المذكور للصحيفة أنه في حال توصل الجانبين السوري والتركي إلى الاتفاق فإنه يمكن أن يعود نصف اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم.