أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 41% من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل التضخم المرتفع.

مؤسسة “تقرير تركيا” أجرت استطلاعا للرأ ي خلال شهر مارس الماضي، سُئل خلاله المشاركون عن مدى قدرتهم على تلبية احتياجاتهم من رواتبهم.

خلال الاستطلاع ذكر 59٪ من المشاركين أن دخلهم لا يغطي نفقاتهم.

وبالنسبة لتوزيع الأحزاب، قال 40.7٪ من ناخبي حزب العدالة والتنمية، إنهم لا يمكنهم تلبية احتياجاتهم الأساسية برواتبهم.

ووصلت نسبة ناخبي حزب الشعب الجمهوري الذين قالوا إنهم لا يستطيون تلبية احتياجاتهم برواتبهم، 73.4%.

وكانت 42.4% في صفوف حزب الحركة القومية، و80.8% في حزب الجيد.

وبنسبة 88% احتل حزب الشعوب الديمقراطي المرتبة الأولى، من حيث عدم قدرة ناخبيع على تلبية احتياجاتهم بالرواتب التي يتقاضوها.

وفق هيئة الإحصاء ارتفعت معدلات التضخم في تركيا على أساس سنوي، وبلغت 61.44 في المئة.